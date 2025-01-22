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В Казани возобновили движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12

10:05, 22.01.2025
В Казани возобновили движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12
Фото: Динар Фатыхов

В Казани возобновили движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Ранее на участке улицы Халева под мостом произошло повреждение контактной сети, из-за чего троллейбусные маршруты №6, 8 и 12 временно следовали только до Танкового кольца.

Анастасия Фартыгина

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