В Казани возобновили движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12
В Казани возобновили движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 12. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
Ранее на участке улицы Халева под мостом произошло повреждение контактной сети, из-за чего троллейбусные маршруты №6, 8 и 12 временно следовали только до Танкового кольца.
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