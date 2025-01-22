Сделки с недвижимостью в Татарстане увеличились на 20,7% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В декабре 2024 года количество сделок с недвижимостью в Татарстане выросло на 20,7% по сравнению с ноябрем, при этом наибольшее увеличение отмечено в секторе нежилой недвижимости, где спрос увеличился на 51,4% — с 874 до 1,3 тыс. сделок.

Согласно данным Росреестра республики, в сфере жилой недвижимости также наблюдается рост: сделки по индивидуальным жилым домам увеличились на 30,1%, составив 1,2 тыс. переходов прав.

Общее количество сделок на рынке недвижимости за 2024 год составило около 187,9 тыс., что на 27% меньше, чем в 2023 году. В декабре также наблюдалась динамика на рынке новостроек: количество регистраций договоров участия в долевом строительстве возросло почти на 47%, однако за весь год их количество сократилось более чем на 22%.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев уточнил, что рост сделок связан с тем, что жители стремятся завершить дела до конца года, несмотря на высокие ставки по ипотеке и изменения в льготных программах.



Напомним, что управление Росреестра по Татарстану за 2024 год приняло 659,6 тыс. заявлений на регистрацию и кадастровый учет объектов недвижимости.



Анастасия Фартыгина