Роскомнадзор заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году система Роскомнадзора «Антифрод» проверила около 158 млрд телефонных вызовов и предотвратила 606 млн звонков с подменными номерами. Об этом сообщили в РБК.

Показатели значительно снизились по сравнению с 2023 годом, когда было проверено около 102,4 млрд вызовов и заблокировано более 756,7 млн звонков с подменами.

По информации РКН, к системе «Антифрод» подключено 1,1 тыс. телеком-оператора, которые контролируют 99,6% номерной емкости, а в 2024 году к системе добавилось более 600 операторов связи.

Несмотря на успехи в блокировке звонков с подменными номерами, независимый аналитик Алексей Бойко заявил, что активность мошенников в мессенджерах возросла, что требует дополнительных мер по защите пользователей.

Напомним, что в 2024 году Роскомнадзор (РКН) удалил и заблокировал почти 800 тыс. интернет-материалов с запрещенным контентом, что на 19% превышает показатели предыдущего года.



Анастасия Фартыгина