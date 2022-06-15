Житель Челнов получил штраф в 30 тысяч рублей за ролик о событиях в украинской Буче

Житель Набережных Челнов получил административный штраф за опубликованный в интернете видеоролик о событиях в городе Буче на Украине. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан.



16 апреля челнинец опубликовал под видом достоверных данных видеоролик, содержащий ложные сведения о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в Буче. За это ему назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Свою вину челнинец признал. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Фото: Максим Платонов (архив)

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах страны и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы.

Первые уголовные дела за распространение фейков о действиях ВС России Следком возбудил в марте. Например, расследование открыли в отношении блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской.



Дарья Акимова