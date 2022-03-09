Итоги дня: продажа Московского рынка в Казани, пересмотр налога на роскошь, возможное госрегулирование цен
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 марта:
- Правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога и предложило повысить его планку до 10 млн рублей. Ожидается, что мера начнет работать уже с этого года. Также премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки экономики в условиях санкций: производителям хлеба и хлебобулочных изделий выделят 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей направят дополнительные 25 млрд рублей, Кабмин предлагает освободить граждан РФ от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам на сумму от миллиона рублей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о якобы поданном главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке. Также он отметил, что у российских властей нет сформированной позиции по поводу предложений парламентариев о национализации производств зарубежных компаний, которые покидают российский рынок в связи с ситуацией на Украине.
- Специальная военная операция России не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины, на устранение военной угрозы для России. Военная операция идет по плану. Отдельно Захарова рассказала о переговорах Киева и Москвы: делегации встречаются для прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. На последней встрече был достигнут некоторый прогресс. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Евросоюз решил ввести новые санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации. Также ограничения ввели против российского морского судоходства. Санкции вступят в силу в среду вечером после публикации в Официальном журнале ЕС, тогда же станут известны все новые имена в списке. 160 человек попадают в черный список ЕС за «действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».
- В России могут установить госрегулирование цен на различные товары и услуги. Соответствующие поправки разработали профильные комитеты Госдумы. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По его словам, данная инициатива может быть внесена при положительном решении в любой момент. Речь идет о продуктах питания, детских товарах, бытовой химии, лекарствах, строительных материалах, сельхозудобрениях и др.
- Сегодня в рамках спецоперации на Украине авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов. Также на земле и в воздухе ликвидированы 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Вывели из строя 90% военных аэродромов Украины. По данным Минобороны, летчиков первого и второго классов почти не осталось. С начала операции в стране уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры, в том числе 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивную систему залпового огня и др. «Реальное время» в своем сюжете публикует все последние проверенные новости о ситуации на Украине.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин допустил отток мигрантов с республиканских строительных площадок. В настоящее время проекты по строительству и капремонту не вошли в активную фазу, поэтому ситуацию прогнозировать сложно. Подробнее о том, как строительная отрасль Татарстана будет искать выходы в условиях санкций, — в материале «Реального времени».
- Также Минобороны РФ сегодня сообщило о выявленных фактах нахождения срочников на территории Украины. Практически всех их вывели на территорию России. По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная военная прокуратура по указанию президента России Владимира Путина разберется в ситуации с невыполнением его указания не отправлять срочников на Украину.
- Сегодня в Казани состоялся аукцион по продаже полного пакета акций ОАО «Московский рынок». Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик», которое занимается арендой и управлением недвижимостью, деятельностью ресторанов. Рынок продали за 175 млн рублей.
- Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, в том числе и национализацию имущества иностранных компаний. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, которыми на более чем 25% владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении работы. Данная мера позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.
- В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову. Она появится на фасаде дома №6а по улице Чехова. Предложение поступило от Министерства культуры РТ и Казанского национального исследовательского технологического университета. Кирпичников занимал пост ректора КНИТУ-КХТИ в 1964—1988 годах.
- Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Зеленодольского района, заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Софронов. Он погиб 6 марта. Похороны состоятся завтра в селе Бело-Безводное.
- Банк России разъяснил условия для получения валюты по новым правилам: каждый человек может получить до $10 тысяч наличными в каждом банке со своих валютных счетов. Если счетов или вкладов в одном банке несколько, наличными можно будет получить так же $10 тысяч, если валютные счета в разных банках, то эту сумму человек сможет получить от каждого банках.
- Список компаний, приостанавливающих работу в России из-за спецоперации на Украине, продолжает пополняться. Так, Yum! Brands временно закрывает рестораны, принадлежащие KFC и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut. В России находятся 70 собственных ресторанов KFC, всего в стране действует более 1,1 тысячи заведений сети. Французская авиастроительная компания Dassault Systemes объявила о приостановке новых проектов в России и Белоруссии. Временно прекращают работу компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, британский ретейлер детских товаров Mothercare. Приостанавливает производство в России и прекращает все продажи табачная компания Imperial Tobacco (ей принадлежат Davidoff, West, Jadé, P&S), прекращает инвестиции, снижает объемы производства Philip Morris International (PMI) (Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament).
- В Татарстане по состоянию на 9 марта насчитывается 10 160 официально зарегистрированных безработных граждан, что составляет 0,50% от численности рабочей силы. Всего в республике остаются свободными 42 685 рабочих мест, а коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,24 чел. на одну вакансию.
- «Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей, такое решение в компании объяснили невозможностью обеспечения высокого качества персонализации на других языках в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста.
- Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили о сильном похолодании в ночные часы. С 0 до 10 часов 10 марта в республике местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.
- В Татарстане будут проходить еженедельные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса для сдерживания роста цен. Они стартуют с 19 марта и будут проходить до 23 апреля.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об уходе McDonalds, Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка. «Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от «Макдоналдс» для желающих страдать ожирением», — написал он в своем telegram-канале.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану предъявили обвинение 48-летнему начальнику кладбища МУП «Горкоммунхоз» в Набережных Челнах. По версии следствия, в период 2020—2021 годов родственники умерших заключали договоры по оказанию ритуальных услуг с одним из набережночелнинских предпринимателей. После этого они приезжали на кладбище, где их встречал обвиняемый. Он принуждал родственников отказываться от услуг предпринимателя, якобы занижающего цены на выкапывание могил, и заключать договоры с аффилированными организациями. Мужчина грозился, что не даст выкопать могилы в случае отказа. Люди заключали договоры по оказанию ритуальных услуг по завышенным ценам с подконтрольными ему фирмами.
- В Казани в ТЦ «Мега» с 10 марта прекращает работу мобильный пункт вакцинации. В столице Татарстана сделать прививку от COVID-19 можно в трех пунктах: в ТРЦ «Парк Хаус» (только ревакцинация), в КЦ «Московский», в больнице №7.
- В Казани МУП «Метроэлектротранс» для обеспечения бесперебойной работы троллейбусов и трамваев начало менять изношенный контактный провод. Работы уже окончены на улице Зорге. Провода начали заменять на участке улицы Салимжанова. Всего запланировано заменить провод на четырех самых изношенных участках.
- Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой. «9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — заявили в абхазском МИД.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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