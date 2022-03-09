«Мы этот год вытянем, но...»: как Минстрой Татарстана будет бороться с «непонятным» ростом цен

Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на санкции и рост цен, планируемый объем строительства жилья в Татарстане обещают реализовать. Об этом заявил сегодня министр строительства и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, рассказавший о том, как республика будет строить и ремонтировать в 2022 году в резко изменившейся ситуации на рынке. Минстрой уже ищет замену западным стройматериалам на рынках Азии и начинает бороться вместе с ФАС с «неправильными» поставщиками, отказывающимися отдавать со складов оплаченную продукцию, и «непонятным» ростом цен. Подробнее — в материале «Реального времени».

Все строительные программы на 47 миллиардов продолжат

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин заявил сегодня в Кабмине РТ, что реализация всех государственных и региональных программ, за которые отвечает Минстрой, будет в 2022 году продолжена. Всего на 44 программы будет выделено порядка 47 миллиардов рублей.

В этот год Татарстан вошел с самым высоким показателем обеспеченности жилья: при среднероссийском показателе 26,7 «квадрата» на человека Татарстан достиг планки в 28 «квадратов» на человека. Всего было введено в 2021 году 3 миллиона «квадратов» жилья, в 2022 планируется ввести чуть меньше — 2,75 миллиона «квадратов». Это 148 домов многоквартирного инвестиционного жилья, 56 домов в рамках инвестиционной программы НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» и 12 454 дома по линии индивидуального жилищного строительства. Кроме того, в этом году жилье должны получить 677 семей, в том числе 600 детей-сирот, 22 многодетные и 50 молодых семей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Будет продолжена и реализация программы капитального ремонта, которая охватит порядка 760 многоквартирных домов общей площадью 4,7 миллиона кв. м. Финансовый объем программы — 6,43 миллиарда. Айзатуллин напомнил, что программа эта стартовала в РТ еще в 2008 году, в ее рамках было отремонтировано 11,5 тыс. домов, в которых проживают 2 млн татарстанцев.

Сколько средств и куда пойдет по линии капремонта

В сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуются шесть программ на 2,4 миллиарда рублей. В 2022 году капремонт затронет объекты обеспечения населения питьевой водой и уличного освещения. Отремонтировать должны и ряд объектов водообеспечения и площадки для сбора твердых бытовых отходов в садовых товариществах.

Например, в рамках программы обеспечения населения питьевой водой планируется выполнить работы по 128 объектам в 119 населенных пунктах республики, на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. На приведение в порядок парков и скверов направят 3,4 миллиарда рублей.

Больше всего направят на капремонт объектов образования — 7,7 миллиарда рублей. Более 4 миллиардов направят на ремонт объектов здравоохранения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще 2,4 млрд рублей уйдет на сферу культуры, в том числе 1,8 млрд потратят на строительство театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Наконец, по линии молодежной политики будут реализованы четыре программы на 1,7 миллиарда рублей.

На этот год в Татарстане также были приняты решения по увеличению лимитов финансирования проектов в сфере здравоохранения и водоснабжения. По водоснабжению оно выросло с 650 миллионов рублей в 2021 году до 1,3 млрд рублей в 2021-м, по очистным сооружениям — со 164 миллионов до 480 миллионов рублей.

Минстрой уже ищет стройматериалы на рынках Азии

— Лимиты зафиксированы, часть работ уже проторгована. Будем с заказчиками отрабатывать вопросы по замене оборудования, например, очистных сооружений — там, где стоят импортные задвижки или двигатели, — отметил министр. — Если брать строительство многоквартирных домов — там 92% стройматериалов и оборудования российского производство. Тогда как в индивидуальных проектах, вроде реконструкции очистных сооружений, — там в основном стоит импортное оборудование. Сегодня уже ищем замену на рынках Азии, Казахстана или Китая. Пытаемся найти аналогичное оборудование. Это же касается капремонта. Тех же метизов, которые в основном завозились издалека. Могут быть проблемы с кабельной продукцией и насосами.

Изменения вряд ли коснутся цемента и шпаклевки или светильников, которые «мы научились делать».

В Минстрое уверяют, что рост цен не отразится на качестве строительства и капремонта — за это будут отвечать 58 кураторов ГИСУ. Строители постараются выдержать нормативные стандарты в рамках нынешних цен и применить все-таки качественные материалы. Сейчас, отметили в министерстве, на рынке цены на стройматериалы выросли на 20—40%. В итоге республика «отрабатывает замену материалов с поставщиками».

Фото: Максим Платонов (архив)

Не видят пока в Минстрое Татарстана и рисков появления домов обманутых дольщиков. Переговоры с банками и застройщиками уже провели, «горячих» домов пока не было. Все строящиеся объекты будут завершены до конца года, новые же проекты подрядчики пока остановили.

Сегодня сданы 1,6 млн кв. м по линии инвестиционного жилья. Кроме того, в министерстве надеются и на ГЖФ. Он сдал уже 70 тыс. кв. м льготного жилья из 140 тыс. запланированных. В ипотечном строительстве чиновники уверены, так как там в основном строят компании с собственными заводами, как, например, «Ак Барс Строй» или «Домкор» в Челнах: в компаниях заявили, что до июля у них проблем со строительными материалами не будет.

Как республика будет бороться с «неправильными» поставщиками и «непонятным» ростом цен

— Хотя новые застройки заморожены — мы этот год все-таки вытянем, но если такая непонятная ситуация сохранится, то она обязательно отразится на 2023 году, когда мы планировали сдать 2,8 млрд кв. м жилья, — заявил Марат Айзатуллин.

Одновременно Минстрой РТ работает с ФАС, чтобы повлиять на поведение поставщиков и рост цен в свете санкций, наложенных Западом на Россию из-за ситуации на Украине. В частности, на рынке уже появились поставщики, которые «пользуются моментом» и не отдают со складов оплаченные материалы, прося «накинуть еще 30%».

— Это не совсем правильно, мы готовим список [таких поставщиков], с ФАС отрабатываем, — заявил глава Минстроя.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, в министерстве будут решать вопрос с ростом цены на так называемые «инертные» строительные материалы, которые производятся в России, а не импортируются извне. Так, например, в Минстрое «не понимают», почему растет цена на простой песок, причем в два раза: «на берегу» у него одна цена, строительным компаниям же его продают в два раза дороже. Отметим, что сейчас на рынке кубометр такого песка стоит уже от 650 рублей.

Мигранты могут уехать, а кредиты в банках уже взять непросто

В Татарстане обещают провести запланированный капремонт 760 домов. Уже законтрактованы проекты по замене лифтов в 89 домах. По 405 домам вообще сформированы лоты на проведение работ. Конкурсы должны пройти через две недели. Итоги по ценам чиновники обещают подвести в конце года. Согласно федеральному постановлению, Минстрой вправе пересмотреть цены и увеличить их на 30%. Но это сделать подрядчикам будет непросто: для этого надо пройти повторную экспертизу — к этому готов не каждый строитель.

Еще одно опасение касается рабочей силы. В частности, есть вероятность, что мигранты могут начать покидать Россию. И даже не столько из-за падения рубля, сколько из-за ограничения работы Visa и Mastercard в России: сегодня иностранцы уже не могут направить деньги на родину.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всех участников рынка также беспокоит процентная ставка Центробанка, который поднял ее еще до 20%. В итоге в банках кредиты можно сегодня получить минимум под 24—25%.

— У всех одна просьба — субсидировать процентную ставку, — резюмировал министр.

Сергей Афанасьев