Минобороны РФ: в течение дня уничтожены 49 военных объектов Украины

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Сегодня в рамках спецоперации на Украине авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также на земле и в воздухе ликвидированы 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Кроме того, выведены из строя 90% военных аэродромов Украины. Отмечается, что почти не осталось подготовленных украинских летчиков первого и второго классов, передает RT.



Фото: скриншот видео vk.com/mil

Всего с начала спецоперации РФ на Украине ликвидированы 2 786 объектов военной инфраструктуры, в том числе 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня и др.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью спецоперации РФ не являются оккупация Украины, свержение действующей власти страны или разрушение ее государственности. По ее словам, спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, устранение военной угрозы России и др.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова