Правительство решило повысить планку налога на роскошь для автомобилей до 10 млн рублей

Правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога и предложило повысить его планку до 10 млн рублей.



— С этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Маргарита Головатенко