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Правительство решило повысить планку налога на роскошь для автомобилей до 10 млн рублей

14:50, 09.03.2022 1
Правительство решило повысить планку налога на роскошь для автомобилей до 10 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога и предложило повысить его планку до 10 млн рублей.

— С этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    правильно, соляра сейчас 3 ляма стоит - какая ж это роскошь
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