Кабмин Татарстана распорядился провести сельхозярмарки с 19 марта по 23 апреля для сдерживания роста цен

В Татарстане будут проходить еженедельные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса для сдерживания роста цен. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ярмарки будут проходить с 19 марта по 23 апреля. Исполнительным комитетам муниципальных образований республики предлагается определить места проведения еженедельных ярмарок, обеспечить создание условий для торговли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.

В Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова создали две комиссии, курирующие продовольственные и непродовольственные товары. Они будут еженедельно мониторить цены в магазинах, а не ежемесячно, как раньше. Он поручил обеспечить в достаточном объеме наличие продуктов питания, пользующихся высоким спросом, например сахара и муки.



Татьяна Леухина