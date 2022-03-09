YUM! Brands приостанавливает работу собственных ресторанов KFC в России

Yum! Brands приостанавливает работу в России ресторанов, принадлежащих KFC. Об этом говорится в заявлении компании.

Завершается работа над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи, добавили в корпорации.

Фото: pxhere.com

В России находятся 70 собственных ресторанов KFC, всего в стране действует более 1,1 тысячи заведений сети, пишет «РИА Новости».

Вчера McDonald's объявил о временном закрытии всех 850 своих ресторанов в России. По данным СМИ, их закроют на три месяца. Yum! Brands 8 марта сообщала о приостановке инвестиций и развития в России. Это связано с проведением спецоперации на Украине.



Татьяна Леухина