В ЦБ уточнили условия получения валюты по новым правилам

Каждый человек может получить до $10 тысяч наличными в каждом банке со своих валютных счетов, сообщили в Банке России.



Если счетов или вкладов в одном банке несколько, наличными можно будет получить так же $10 тысяч, если валютные счета в разных банках, то эту сумму человек сможет получить от каждого банка, информирует «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Реальное время» разъясняло новые правила обращения с валютой.

Маргарита Головатенко