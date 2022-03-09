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В ЦБ уточнили условия получения валюты по новым правилам

13:34, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В ЦБ уточнили условия получения валюты по новым правилам
Фото: pixabay.com

Каждый человек может получить до $10 тысяч наличными в каждом банке со своих валютных счетов, сообщили в Банке России.

Если счетов или вкладов в одном банке несколько, наличными можно будет получить так же $10 тысяч, если валютные счета в разных банках, то эту сумму человек сможет получить от каждого банка, информирует «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Реальное время» разъясняло новые правила обращения с валютой.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансыОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    большей части населения данная новость не касается
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