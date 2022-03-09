В Кремле не сформировали позицию по поводу национализации производств зарубежных компаний

В Кремле нет сформированной позиции по поводу предложений парламентариев о национализации производств зарубежных компаний, которые покидают российский рынок в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кабмин в ближайшее время сообщит о новых мерах поддержки на фоне приостановки работы ряда зарубежных компаний в России, передает ТАСС слова представителя Кремля.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии в России на время спецоперации на Украине. По его словам, это «не что иное, как предумышленное банкротство».

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. Также подписан закон о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса. На прошлой неделе Путин сообщал, какие меры поддержки бизнеса будут реализовывать власти. Подробнее о спецоперации РФ, последствиях и реакции — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина