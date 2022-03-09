Новости общества

01:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин России выделит еще 25 млрд рублей для сельхозпроизводителей

15:05, 09.03.2022 1
Кабмин России выделит еще 25 млрд рублей для сельхозпроизводителей
Фото: wikipedia.org

Российское правительство выделит дополнительные средства в размере 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, сейчас важно, чтобы посевная кампания в этом году прошла без сбоев. Благодаря выделению средств сельхозпроизводители смогут привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей. Он добавил, что в некоторых регионах, на юге страны, уже начались весенние полевые работы.

Такая программа началась в 2017 году. Аграрии получают краткосрочные или инвестиционные кредиты по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

1 марта Мишустин объявил, что на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделят 5 млрд рублей. В 2021 году на эти цели выделили почти 90 млрд рублей.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    надо не допустить удорожания хлеба
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также