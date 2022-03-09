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Правительство РФ предложило освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам

14:50, 09.03.2022 1
Правительство РФ предложило освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает освободить граждан РФ от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Кабмина.

Речь идет о вкладах на сумму более миллиона рублей. Налог не будет взиматься за 2021 и 2022 годы.

По словам Мишустина, отмена такой нормы позволит поддержать россиян и помочь им сохранить сбережения.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. До этого приобретение драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.

Дарья Акимова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    )) а у кого до 1 млн ру, следовательно, не граждане РФ и им поддержка не нужна, сберегать нечего. чем там думает инициатор?
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