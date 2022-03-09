Правительство РФ предложило освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает освободить граждан РФ от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Кабмина.

Речь идет о вкладах на сумму более миллиона рублей. Налог не будет взиматься за 2021 и 2022 годы.

По словам Мишустина, отмена такой нормы позволит поддержать россиян и помочь им сохранить сбережения.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. До этого приобретение драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.



Дарья Акимова