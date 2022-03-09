Евросоюз включил 14 российских бизнесменов и 146 членов Совфеда в черный список

Евросоюз решил ввести новые санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации в черный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Теперь в списке ЕС 862 физлица и 53 организации. Кроме того, новые санкции затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты и экспорт технологий морского судоходства.

Ожидается, что меры начнут действовать в ночь на 10 марта. Санкции коснутся не только бизнесменов и парламентариев, но и членов их семей.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также в черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Дарья Акимова