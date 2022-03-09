Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба

Фото: Ринат Назметдинов

Российское правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, российское зерно пользуется большим спросом за границей, и его стоимость увеличивается. Кроме заботы о будущем урожае, нужно поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров. Также премьер-министр добавил, что правительство внимательно следит за стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания.

Фото: realnoevremya.ru

5 марта первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что дефицита хлеба в стране в 2022 году не ожидается. По ее словам, в стране есть все для того, чтобы посеять хлеб. Это семена, сельхозтехника и средства защиты растений.



Дарья Акимова