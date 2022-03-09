Французская компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Белоруссии

Фото: Максим Платонов

Французская авиастроительная компания Dassault Systemes объявила о приостановке новых проектов в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что все операции будут приостановлены в течение этой недели. Также в компании добавили, что могут сохранить некую минимальную поддержку для существующих клиентов, не являющихся объектом санкций. Они будут руководствоваться мерами по контролю и ограничению экспорта, правилами этики и международными стандартами.

Уже многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них Continental, Shell, Intel и другие.

Дарья Акимова