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В МИД заявили, что спецоперация России не нацелена на свержение власти на Украине

12:59, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД заявили, что спецоперация России не нацелена на свержение власти на Украине
Фото: скриншот / mid.ru

Специальная военная операция России не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины, на устранение военной угрозы для России.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Переговоры Москвы с Киевом ведутся для прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. На последней встрече был достигнут некоторый прогресс, передает «РИА Новости».

Военная операция идет по плану, добавила Захарова.

Все последние новости о спецоперации, последствия и реакции на нее — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
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