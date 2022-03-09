В МИД заявили, что спецоперация России не нацелена на свержение власти на Украине
Специальная военная операция России не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спецоперация направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины, на устранение военной угрозы для России.
Переговоры Москвы с Киевом ведутся для прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. На последней встрече был достигнут некоторый прогресс, передает «РИА Новости».
Военная операция идет по плану, добавила Захарова.
Все последние новости о спецоперации, последствия и реакции на нее — в сюжете «Реального времени».
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