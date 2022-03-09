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Бизнес

Московский рынок в Казани продали за 175 миллионов рублей

12:04, 09.03.2022 4
Московский рынок в Казани продали за 175 миллионов рублей
Фото: Ринат Назметдинов

Аукцион по продаже полного пакета акций ОАО «Московский рынок» в Казани состоялся. Торги завершились 4 марта. Эту информацию «Реальному времени» сообщили в мэрии города.

Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик». Деятельность компании — аренда и управление недвижимостью, деятельностью ресторанов.

Почти 10 лет назад город предлагал объект за четверть миллиарда (250 млн), но покупателя не нашлось. В этот раз исполком Казани просил уже 175 миллионов рублей. Само торговое предприятие впервые ушло в долги, взяв долгосрочный кредит, хотя в последние годы всю выручку съедали расходы на содержание разрушающегося рынка.

Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» в феврале сообщало, что рынок выставлен на продажу. Эксперты считают, что цена за рынок — адекватная. Вместе с тем будущего владельца предупреждали: покупателю придется вложить немало средств.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Да наконец-то хоть кто-то купил. Кстати, купили как раз таки крутые ребята, у них большой опыт и смогут сделать из рынка конфетку
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  • Анонимно 09 мар
    Болтун!
    Данный рынок купили бывшие лидеры " ОПГ " Севастопольские""
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    Анонимно 09 мар
    чем-то подтвердите свои слова?
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  • Анонимно 09 мар
    Доглго его продавали, наконец-то
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