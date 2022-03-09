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Песков заявил, что Кремль не знает о слухах об отставке Набиуллиной

14:35, 09.03.2022 6
Песков заявил, что Кремль не знает о слухах об отставке Набиуллиной
Фото: council.gov.ru

В Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как президент оценивает работу Центробанка в нынешних условиях, Песков ответил, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работе Банка России, сообщает «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как будет действовать регулятор в условиях санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине. По ее словам, Центробанк подойдет к своим решениям нестандартно.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиОбществоВласть

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Нельзя останавливаться на полпути - полный разгром ВСУ - арест Зеленского как военного преступника - ряда членов правительства Малороссии и завершить все дела по ней согласно решений нашего Президента и Верховного суда - Советская власть создала этот анклав - государством назвать его нельзя - -- хотя хорошего ждать от хохлов не получается - они уже стали профи в национализме и хорошими никогда не будут. Поверьте я знаю что говорю.
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  • Анонимно 09 мар
    Тут некоторые говорят что мы не хотим менять правительство Украины. Это более чем странно При таком подходе война долго не завершится.
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  • Анонимно 09 мар
    Надо пристальней посмотреть на деятельность ЦБ и дать его действиям экономическую оценку! Мой вердикт - 30 лет стагнации экономики РФ - это его заслуга!
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    Анонимно 09 мар
    совершено согласна
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  • Анонимно 09 мар
    Ей давно пора уходить, туда нужен грамотный государственник. А спец операцию надеюсь доведут до логического конца, а правительства там уже нет, сбежало а руководить будет Мишустин.
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  • Анонимно 09 мар
    слухи все это, просто слухи
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