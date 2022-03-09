Песков заявил, что Кремль не знает о слухах об отставке Набиуллиной

В Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На вопрос о том, как президент оценивает работу Центробанка в нынешних условиях, Песков ответил, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работе Банка России, сообщает «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как будет действовать регулятор в условиях санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине. По ее словам, Центробанк подойдет к своим решениям нестандартно.

Маргарита Головатенко