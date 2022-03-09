Правкомиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, в том числе и национализацию имущества иностранных компаний. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на telegram-канал партии «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, которыми на более 25% владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении работы. Данная мера позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.



Собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления при возобновлении деятельности или продаже доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не произойдет, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после этого акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

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Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет сформированной позиции по поводу предложений парламентариев о национализации производств зарубежных компаний, которые покидают российский рынок в связи с ситуацией на Украине. С инициативой национализировать производства компании, которые закрываются на время проведения спецоперации, выступал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.



В понедельник правительство России утвердило новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран. 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.



Татьяна Леухина