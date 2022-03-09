Минстрой Татарстана не исключает оттока мигрантов со строек

Фото: Максим Платонов

Татарстан может столкнуться с оттоком мигрантов с республиканских строительных площадок. Такого развития событий не исключает министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Точного прогноза он не дал. По его словам, ситуация прояснится только к середине мая. Пока же проекты по строительству и капремонту не вошли в активную фазу, из-за чего сложно предсказать ситуацию с рабочими-мигрантами на стройках.

На сегодняшний день в Татарстане не наблюдается дефицита мигрантов на стройках. Однако иностранные рабочие сталкиваются с трудностями в переводе денег своим семьям на родину.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в феврале в казанском Кремле заявили о необходимости увеличения числа мигрантов на строительных площадках Татарстана, «для того чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — обратила внимание руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, добавив, что мигранты — действительно важная часть строительного рынка.



Татьяна Демина