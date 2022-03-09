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Victoria's Secret временно приостанавливает работу в России

16:19, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Victoria's Secret временно приостанавливает работу в России
Фото: wikipedia.org

Американская компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret объявила о временном прекращении работы на территории России. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

9 марта с 15.30 приостановлена работа интернет-магазина, с 22.00 — розничных магазинов. О возобновлении деятельности будет объявлено компанией. Пока неизвестно, на какой срок приостановлена работа.

Отмечается, что все заказы, сделанные покупателями до упомянутой даты, будут доставлены клиентам.

Накануне о приостановке работы интернет-магазина в России сообщила компания по продаже одежды и аксессуаров Reserved. Розничные магазины продолжают работу. 7 марта была приостановлена работа магазинов и онлайн-продажи Adidas. Также прекратила работу испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии

  • Анонимно 09 мар
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