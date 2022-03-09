Уроженец Зеленодольского района погиб во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Зеленодольского района, заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Софронов. Об этом сообщается на странице Зеленодольского района в Instagram.

Он погиб 6 марта. Похороны состоятся завтра в селе Бело-Безводное.

На прошлой неделе стало известно о смерти уроженца Бавлинского района, младшего сержанта Станислава Герасимова. 3 марта в Нижнекамске простились с сержантом ВДВ России, погибшим при проведении спецоперации на Украине, Ильнуром Сибгатуллиным.



Татьяна Леухина