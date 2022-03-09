Новости общества

01:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Уроженец Зеленодольского района погиб во время спецоперации на Украине

11:22, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Уроженец Зеленодольского района погиб во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Зеленодольского района, заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Софронов. Об этом сообщается на странице Зеленодольского района в Instagram.

Он погиб 6 марта. Похороны состоятся завтра в селе Бело-Безводное.

На прошлой неделе стало известно о смерти уроженца Бавлинского района, младшего сержанта Станислава Герасимова. 3 марта в Нижнекамске простились с сержантом ВДВ России, погибшим при проведении спецоперации на Украине, Ильнуром Сибгатуллиным.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Вечная память герою!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также