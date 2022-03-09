Табачная компания Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) приостанавливает свою деятельность в России из-за военной операции на Украине. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление корпорации.

— Это включает в себя остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение всех продаж и маркетинговой деятельности, — отметили в Imperial Tobacco.

При этом компания продолжит выплачивать сотрудникам зарплаты на период приостановки работы.

На российском рынке Imperial Tobacco производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, а также локальную марку «Максим».

Ранее международная пивоваренная компания Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива под собственным брендом в России в связи с ситуацией на Украине. Подробнее о спецоперации РФ, последствиях и реакции — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина