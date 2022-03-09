Захарова: в задачи спецоперации не входит ни оккупация Украины, ни свержение действующей власти

«На практике договоренности зачастую не соблюдаются»

Целью специальной военной операции России не являются оккупация Украины, свержение действующей власти страны или разрушение ее государственности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием, — напомнила Захарова о целях спецоперации.

Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.

— На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, — заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, всего порядка двух миллионов человек обратились к российской стороне с просьбой об эвакуации.

Накануне глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 млн мирных граждан, а также около 2 тыс. иностранцев. По его словам, официальные представители киевской власти и мэры городов Украины получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в РФ — мирное население не информируют о возможной эвакуации в Россию и создании для этого гуманитарных коридоров.

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«Подтвердились наши давние опасения»

США также подтвердили опасения России о разработке на Украине биологического оружия — сегодня об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В эти дни подтвердились наши давние опасения, которые мы озвучивали неоднократно и не первый год, в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения под эгидой соответствующих специальных служб США, — заявила Мария Захарова.

Россия, по словам представителя МИД, задается вопросом: были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов?

6 марта Минобороны России заявило, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. В них говорится, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.

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