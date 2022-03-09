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Захарова: в задачи спецоперации не входит ни оккупация Украины, ни свержение действующей власти

13:15, 09.03.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Захарова: в задачи спецоперации не входит ни оккупация Украины, ни свержение действующей власти
Фото: mid.ru

«На практике договоренности зачастую не соблюдаются»

Целью специальной военной операции России не являются оккупация Украины, свержение действующей власти страны или разрушение ее государственности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием, — напомнила Захарова о целях спецоперации.

Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.

— На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, — заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, всего порядка двух миллионов человек обратились к российской стороне с просьбой об эвакуации.

Накануне глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 млн мирных граждан, а также около 2 тыс. иностранцев. По его словам, официальные представители киевской власти и мэры городов Украины получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в РФ — мирное население не информируют о возможной эвакуации в Россию и создании для этого гуманитарных коридоров.

Фото vk.com/dnr_online_su

«Подтвердились наши давние опасения»

США также подтвердили опасения России о разработке на Украине биологического оружия — сегодня об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В эти дни подтвердились наши давние опасения, которые мы озвучивали неоднократно и не первый год, в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения под эгидой соответствующих специальных служб США, — заявила Мария Захарова.

Россия, по словам представителя МИД, задается вопросом: были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов?

6 марта Минобороны России заявило, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. В них говорится, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.

Все последние новости о спецоперации, последствия и реакции на нее — в сюжете «Реального времени».

Дарья Пинегина
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