В Казани завтра перестанет работать пункт вакцинации в ТЦ «Мега»

В Казани в ТЦ «Мега» с 10 марта прекращает работу мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения МЗ РТ по городу.

Привиться от COVID-19 можно будет в трех пунктах вакцинации:

в ТРЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33). Пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00, там принимаются только те, кому необходимо пройти повторную вакцинацию, или те, кто после перенесенного заболевания спустя 6 месяцев;

в КЦ «Московский» (ул.Академика Королева, 47). Пункт работает с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00;

в больнице №7 (ул. Маршала Чуйкова, 54). Пункт работает круглосуточно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 9 марта, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 472 649 человек. Из них 1 925 721 гражданин получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 258 551 татарстанец, сообщили в Минздраве РТ.

Последние новости о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина