В Татарстане насчитывается более 10 тысяч официально зарегистрированных безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 9 марта насчитывается 10 160 официально зарегистрированных безработных граждан, что составляет 0,50% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Отмечается, что 444 человека ранее осуществляли трудовую деятельность. 17 человек лишились работы в связи с ликвидацией организации и сокращением работников. На сегодняшний день число безработных в республике стало на 85 человек меньше, чем на 2 марта.

За отчетную неделю работодатели предложили 1 339 вакансий. Всего в Татарстане остаются свободными 42 685 рабочих мест, а коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,24 чел. на одну вакансию.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале сообщалось, что по итогам четвертого квартала 2021 года в России уровень безработицы составил 4,3%. Татарстан оказался в числе регионов, где были зарегистрированы наиболее низкие показатели. Так, в республике уровень безработицы составил менее 2,5%. Подобные показатели наблюдаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве и Югре. Самый низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге — 1,5%.



Максим Кокунин