В Челнах на начальника кладбища завели дело за организацию дорогих похорон

Следственные органы СК РФ по Татарстану предъявили обвинение 48-летнему начальнику кладбища МУП «Горкоммунхоз» в Набережных Челнах по статьям «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ), «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (ст. 169 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период 2020—2021 годов родственники умерших заключали договоры по оказанию ритуальных услуг с одним из набережночелнинских предпринимателей. После этого они приезжали на кладбище, где их встречал обвиняемый. Он принуждал родственников отказываться от услуг предпринимателя, якобы занижающего цены на выкапывание могил, и заключать договоры с аффилированными организациями. Мужчина грозился, что не даст выкопать могилы в случае отказа. Люди заключали договоры по оказанию ритуальных услуг по завышенным ценам с подконтрольными ему фирмами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также правоохранители установили, что обвиняемый купил и установил в помещениях МУП «Горкоммунхоз» два комплекта видеокамер, которые относятся к специальным средствам негласного получения информации и не разрешенных к свободному обращению.



Свою вину мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале февраля челнинский предприниматель Евгений Ядовин пожаловался в УФАС на организаторов торгов на размещение павильонов у «Молодежного» кладбища города. Исполком выставил места у кладбища для размещения двух павильонов площадью 90 и 30 кв. м под ритуальные услуги. Однако выяснилось, что в извещении указали координаты поворотных точек границ объектов, которые, как оказалось, невозможно найти на кадастровой карте. Данные разнились с теми, что были в общедоступной карте.



Татьяна Леухина