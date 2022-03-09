В Татарстане ночью похолодает до -26 градусов
В Татарстане грядущей ночью ожидается сильное похолодание. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, с 00 до 10 часов 10 марта в Татарстане местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов.
Завтра днем в республике прогнозируется от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.
По прогнозу синоптиков, 10 и 11 марта в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром температуры опустятся до -15... -20 градусов, а при прояснениях и в низких местах — до -24. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.
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