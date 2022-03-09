Ретейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России

Британский ретейлер детских товаров Mothercare объявил о приостановке деятельности в России. Об этом сообщает RT.

Решение также касается отгрузки всех товаров. Временно будут закрыты 120 российских розничных и онлайн-магазинов.

На Россию приходилось около 20–25% мировых розничных продаж ретейлера. Прибыль от них оценивалась в сумму примерно £0,5 млн в месяц.

Розничная сеть под этим брендом насчитывает больше 1200 магазинов в 61 стране мира. В России магазины Mothercare находились в нескольких городах, в том числе и в Казани.

Дарья Акимова