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В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову

16:17, 09.03.2022 1
В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову
Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, мемориальную доску планируют установить на фасаде дома №6а по улице Чехова. Отмечается, что предложение поступило от Министерства культуры РТ и Казанского национального исследовательского технологического университета.

В 1964—1988 г. Петр Кирпичников занимал пост ректора КНИТУ-КХТИ. Также он является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным химиком и изобретателем СССР.

Недавно сообщалось, что в городе планируют установить мемориальную доску заслуженному деятелю науки РФ, а также заслуженному деятелю науки и техники РТ Сурену Мирумянцу. Ее разместят на фасаде дома 17/9 по улице Правды.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Хорошее дело.
    Сохранять Память о людях, которые внесли значительный вклад в развитие, образования и науки.
    Какого числа будет установлена мемориальная доска?
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