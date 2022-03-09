В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову
В столице Татарстана установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР Петру Кирпичникову. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, мемориальную доску планируют установить на фасаде дома №6а по улице Чехова. Отмечается, что предложение поступило от Министерства культуры РТ и Казанского национального исследовательского технологического университета.
В 1964—1988 г. Петр Кирпичников занимал пост ректора КНИТУ-КХТИ. Также он является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным химиком и изобретателем СССР.
Недавно сообщалось, что в городе планируют установить мемориальную доску заслуженному деятелю науки РФ, а также заслуженному деятелю науки и техники РТ Сурену Мирумянцу. Ее разместят на фасаде дома 17/9 по улице Правды.
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Сохранять Память о людях, которые внесли значительный вклад в развитие, образования и науки.
Какого числа будет установлена мемориальная доска?