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«Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей

13:59, 09.03.2022
«Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей, такое решение в компании объяснили невозможностью обеспечения высокого качества персонализации на других языках в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста.

«Яндекс.Дзен» доступен только российским пользователям с сегодняшнего дня. Они будут видеть в ленте лишь каналы, на которые подписались ранее, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Площадка перевела рекомендательную ленту на формат подписок 5 марта. Пользователи могут видеть контент тех авторов, на которых они были подписаны ранее. Новые пользователи могут выбрать каналы по рекомендациям платформы.

Маргарита Головатенко
ТехнологииIT

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