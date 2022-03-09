«Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей

«Яндекс.Дзен» ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей, такое решение в компании объяснили невозможностью обеспечения высокого качества персонализации на других языках в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста.



«Яндекс.Дзен» доступен только российским пользователям с сегодняшнего дня. Они будут видеть в ленте лишь каналы, на которые подписались ранее, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Площадка перевела рекомендательную ленту на формат подписок 5 марта. Пользователи могут видеть контент тех авторов, на которых они были подписаны ранее. Новые пользователи могут выбрать каналы по рекомендациям платформы.

Маргарита Головатенко