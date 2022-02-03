Главное о коронавирусе на 3 февраля: приостановка плановой медпомощи в РТ, прокуратура проверит цену ПЦР-тестов
Роспотребнадзор выявил нарушения на концерте Арбениной в Казани
- В Татарстане со 2 февраля в связи с коронавирусом приостановлено оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым. Временно отложили проведение медицинских профосмотров у детей, приостанавливается работа передвижных медицинских комплексов. Приказ не распространяется на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных. Мера будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
- В РТ за сутки привились от COVID-19 4 002 человека. За весь период в республике вакцинировался от инфекции 2 402 291 жителей. Полный курс вакцинации прошли 1 890 263 татарстанца.
- В республике увеличилось количество школ, где классы находятся на разобщении — сейчас их 335. Полностью закрыли девять школ: три школы — в Мензелинском, четыре — в Лаишевском и две школы — в Тетюшском районах.
- Управление Роспотребнадзора по РТ выявило нарушение антиковидных мер при проведении концерта певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани 30 января. Отсутствовал контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями. Ответственное лицо было приглашено в управление для составления протокола об административном правонарушении.
- В Зеленодольске первым компонентом вакцины «Спутник M» привились уже 20 подростков. Сюда привезли 40 доз. В Бавлинском районе первую прививку от COVID-19 сделали 15 ребят. Сюда поступило 50 доз, а в детскую поликлинику Менделеевска — 20 доз препарата.
- Всего в Татарстане прививку от коронавируса сделали 502 подростка. Вакцина для детей 12—17 лет «Спутник M» поступила в Татарстан в январе. Первая партия содержала 2 880 доз.
- В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану дали рекомендации для профилактики коронавируса. Следует по возвращении домой обрабатывать руки или перчатки спиртосодержащим антисептиком, уличную обувь нужно менять на домашнюю. Также обрабатывать дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатели в прихожей, наружную поверхность самого флакона со средством и проводить влажную уборку помещения один раз в день.
- Глава горздрава Набережных Челнов Александр Николаев после жалоб на длинные очереди в поликлиниках города посетил некоторые из них. Он заявил, что Очередь разгружается всеми возможными способами. Все поликлиники работают до последнего пациента.
- Этим утром в электротранспорте Казани выявили 14 пассажиров без QR-кодов. Восемь из них надеялись проехать без кодов в трамваях и троллейбусах, шесть — в метрополитене.
- Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин считает, что Россия должна пройти через пик заболеваемости «омикроном» в течение пяти-шести недель, а затем она пойдет на спад.
В России выявили новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2
- В Приволжском федеральном округе из-за коронавируса диспансеризацию приостановили 12 регионов из 14. Диспансеризацию могут пройти лишь жители Пензенской и Саратовской областей. В остальных также не проводятся плановые медосмотры.
- Сборная России по хоккею запросила отдельный самолет для отправки на Олимпиаду в Пекин. Хоккеисты должны были вылететь на борту с другими спортсменами, но для сокращения риска заболевания коронавирусом руководство команды запросило отдельный транспорт.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии COVID-19 важны солидарность и взаимовыручка, а также позитивные события, которые послужат точкой опоры. Он дополнил, что ситуация с пандемией по-прежнему непростая, однако жизнь продолжается.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в стране за последнюю неделю возросло на 35% количество обращений в единую службу 122. Связано это с ростом числа заболевших COVID-19. В среднем ответа оператора приходится ждать около одной минуты. Однако в некоторых субъектах этот показатель не соответствует норме.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что порядка 400 млн рублей на проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Это нужно в условиях роста заболеваемости и нагрузки на сферу здравоохранения. Также будут выделены дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, необходимых для выявления штамма «омикрон».
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что 92% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Поэтому ситуация с инфекцией не перегружает стационарное звено, но нагрузка на амбулаторное звено огромна.
- Также Мурашко сообщил, что коечный фонд для заболевших COVID-19 детей увеличили в 1,5 раза. Количество заболевших коронавирусом выросло в 2,2 раза.
В общей сложности развернуто более 11 тысяч коек.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об увеличении рост заболеваемости COVID-19 в два раза за последнюю неделю. По итогам недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения. 70% заболевших штаммом «омикрон» не были привиты. 90% пациентов не болели ранее вообще.
- В России обнаружили новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2. Большая часть заражений найдена в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и в Ростовской области. По данным ряда других стран, этот подвид может быть более заразным.
- Вирусолог Петр Чумаков рассказал, как человек чаще всего заражается COVID-19. Легче всего ему попасть в организм человека через нос, потому что эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции. Поэтому необходимо носить маски, закрывая нос.
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти может восстанавливаться, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Одной из ее причин является распространение штамма «омикрон». То, что Англия, Нидерланды и некоторые другие страны решили отказаться от ограничений, позитивно сказывается на восстановлении рынка.
- Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал, что В ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом, после чего прирост зараженных пойдет на спад. Также он назвал основную особенность штамма «омикрон» — это генетическая нестабильность.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться на фоне снижения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. По ее словам, штамм «дельта» еще остался в стране.
- Ведущий КВН Александр Масляков пропустит первые игры нового сезона из-за коронавируса. 80-летний телеведущий болеет им уже второй раз. На замену Маслякову будут приглашать известных квнщиков.
США начнет прививать детей от шести месяцев до пяти лет
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 384 910 386 человек, 5 701 000 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (75 680 487). На второй строчке — Индия (41 803 318), на третьей — Бразилия (25 820 745), на четвертой — Франция (19 998 301), на пятой — Великобритания (17 632 062).
Больше всего смертей зафиксировано в США (894 316). За ними следуют Бразилия (629 301), Индия (498 983), Россия (325 986, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (306 920).
- Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы заражения штаммом «омикрон». Это першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость, ломота в теле и головная боль. Все эти симптомы могут проявиться уже спустя два дня после контакта с зараженным.
- В Швейцарии частично отменили антиковидные ограничения. Снят обязательный карантин для тех, кто контактировал с зараженными. Также больше не требуется удаленный режим работы. Однако заболевшие COVID-19 по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.
- Власти Швеции снимут 9 февраля все ограничения, введенные в связи с пандемией. Управление здравоохранения страны больше не хочет считать COVID-19 социально опасным заболеванием.
- Италию смогут посещать туристы, привитые не признанными в ЕС вакцинами. Однако для этого будет понадобится предоставить отрицательный ПЦР-тест.
- В США планируют начать прививать от коронавируса детей от шести месяцев до пяти лет. Для этого будут использовать вакцину Pfizer. Ожидается, что прививки станут доступны для малышей к концу февраля.
- Палестина приостановила очные занятия во всех школах и детских садах на Западном берегу реки Иордан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Постановление будет действовать до 12 февраля.
- В некоторых странах зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших COVID-19: в Турции — 102 601 случай, в Южной Корее — 20 270, в Словакии — 20 224, в Германии — 236 120.
- Власти Узбекистана отменили запрет на въезд для иностранцев из государств Южной Африки. Ранее здесь действовали ограничения на въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини Танзании и Гонконга из-за распространения штамма «омикрон».
- Глава Минздрава Чехии Властимил Валек не исключил, что в марте будут отменены антиковидные меры в стране. Надежду на это дает развитие эпидемии и прогноз об эпидемиологической ситуации в стране на ближайшее время.
- В ВОЗ заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 обнаружен в 57 странах. Этот подвид был обнаружен в начале 2022 года и стал доминирующим вариантом в Дании. Риск заражения инфицированным других составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».
- Норвежские ученые из института общественного здравоохранения набирают добровольцев для для проведения масштабного исследования и проверки теории о том, что любые очки защищают от коронавируса. Они заявили, что вирус может проникать в организм через глаза, поэтому нельзя исключить, что очки, в том числе солнечные, могут защитить от COVID-19.
- Японские ученые подтвердили эффективность масок от штамма «омикрон» — без них риск заражения повышается почти до 100%, если инфицированный человек будет без маски. Также они сообщили, что больше всего шансов заболеть, если инфицированный коронавирусом находился рядом 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.
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