Доцент КФУ рассказал, сколько продлится волна «омикрона»

Если обратиться к опыту стран, в которых уже произошла вспышка «омикрона», можно увидеть, что волна этого штамма продолжается примерно месяц. Примерно в течение такого же периода волна ожидается в России, сообщил доцент кафедры микробиологии, старший научный сотрудник НИЛ биосинтеза и биоинженерии ферментов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин.



По его словам, Россия должна пройти через пик в течение пяти-шести недель, а затем заболеваемость пойдет на спад. Он отметил, что в европейских странах высокий процент вакцинированных и ревакцинированных.

«Существует предположение, что человек, который заболел «омикрон»-штаммом, уже на следующий день становится заразным. Скорее всего это не так. Нельзя сказать, что инкубационный период сократился до нескольких часов, равно как и нельзя говорить о том, что человек, который сегодня заразился, уже завтра будет потенциально опасным. Скорее всего, человек заразился за несколько суток, как минимум», — приводит слова Зеленихина пресс-служба КФУ.

Он отметил, что после проявления симптомов инфекции люди продолжают выделять жизнеспособный вирус во внешнюю среду в течение 10-11 дней. Поэтому преждевременно говорить о том, что человеку достаточно недельной самоизоляции.

Фото: realnoevremya.ru

С аналогичным мнением накануне выступил главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он утверждал, что в ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом, после чего прирост зараженных пойдет на спад.

Маргарита Головатенко