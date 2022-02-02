Новак: рынок нефти может восстанавливаться вопреки распространению «омикрона»

Мировой рынок нефти может восстанавливаться, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, одной из причин сложившейся неопределенности является распространение штамма COVID-19 «омикрон». Но хотя он активно циркулирует в различных странах, власти не принимают жестких мер.

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«Например, Англия, Нидерланды и некоторые другие страны приняли решение отказаться от ограничений. Это позитивно сказывается на восстановлении рынка и спроса», — передает слова вице-премьера «Интерфакс».

В январе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире. Так, в этом году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,2 млн баррелей в сутки при условии, что страны ОПЕК+ полностью выйдут из ограничений по добыче.



Диана Жиленкова