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В Татарстане увеличилось количество школ, в которых классы находятся на разобщении

12:59, 02.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане увеличилось количество школ, в которых классы находятся на разобщении
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане увеличилось количество школ, где классы находятся на разобщении — сейчас их 335. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

По состоянию на 31 января в Татарстане было 260 школ, где классы отправили на карантин. Сегодня 855 учеников не прошли контроль «утреннего фильтра».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полностью закрыли 9 школ: 3 школы — в Мензелинском, 4 — в Лаишевском и 2 школы — в Тетюшском районах.

Вчера ведомство сообщало, что в республике закрыли 7 школ из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. На прошлой неделе в Минобрнауки РТ заявили, что планов вводить дистанционный формат обучения нет. Там отметили, что дети, которые находятся на карантине, не должны контактировать между собой и посещать общественные места.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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