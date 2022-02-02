В Татарстане увеличилось количество школ, в которых классы находятся на разобщении

В Татарстане увеличилось количество школ, где классы находятся на разобщении — сейчас их 335. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

По состоянию на 31 января в Татарстане было 260 школ, где классы отправили на карантин. Сегодня 855 учеников не прошли контроль «утреннего фильтра».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полностью закрыли 9 школ: 3 школы — в Мензелинском, 4 — в Лаишевском и 2 школы — в Тетюшском районах.

Вчера ведомство сообщало, что в республике закрыли 7 школ из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. На прошлой неделе в Минобрнауки РТ заявили, что планов вводить дистанционный формат обучения нет. Там отметили, что дети, которые находятся на карантине, не должны контактировать между собой и посещать общественные места.

Татьяна Леухина