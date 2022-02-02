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Вирусолог Чумаков рассказал, как человек чаще всего заражается COVID-19

18:07, 02.02.2022 1
Вирусолог Чумаков рассказал, как человек чаще всего заражается COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коронавирусу легче всего попасть в организм человека через нос, потому что эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.

— Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос, — передает URA.RU его слова.

Фото: kzn.ru

Люди, которые носят маски, не закрывая нос, сводят на нет всю защиту от инфекции.

В конце декабря иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказывал, что при смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Он посоветовал не носить ее на морозе.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:11
    Настолько привыкла к маскам, что без нее в общественном месте чувствую себя раздетой
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