Вирусолог Чумаков рассказал, как человек чаще всего заражается COVID-19
Коронавирусу легче всего попасть в организм человека через нос, потому что эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.
— Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос, — передает URA.RU его слова.
Люди, которые носят маски, не закрывая нос, сводят на нет всю защиту от инфекции.
В конце декабря иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказывал, что при смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Он посоветовал не носить ее на морозе.
комментарии