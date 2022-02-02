Вирусолог Чумаков рассказал, как человек чаще всего заражается COVID-19

Коронавирусу легче всего попасть в организм человека через нос, потому что эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.

— Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос, — передает URA.RU его слова.

Фото: kzn.ru

Люди, которые носят маски, не закрывая нос, сводят на нет всю защиту от инфекции.

В конце декабря иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказывал, что при смене маски стоит ориентироваться на влажность медицинского изделия. Он посоветовал не носить ее на морозе.

Татьяна Леухина