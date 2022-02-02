В Роспотребнадзоре сообщили о двукратном росте заболеваемости COVID-19 за неделю

В России последние три недели наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю она увеличилась в 2 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— По итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения, и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, с третьей неделей текущего года, — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

70% заболевших штаммом «омикрон» не были привиты. 90% пациентов не болели COVID-19 ранее.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что сейчас 92% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Ситуация с инфекцией не перегружает стационары, но нагрузка на амбулаторное звено огромна.



Татьяна Леухина