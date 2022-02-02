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Мурашко: коечный фонд для заболевших COVID-19 детей увеличили в 1,5 раза

17:18, 02.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: коечный фонд для заболевших COVID-19 детей увеличили в 1,5 раза
Фото: Максим Платонов

В России количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 2,2 раза. Для этой категории населения коечный фонд увеличили в 1,5 раза. В общей сложности развернуто более 11 тысяч коек. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, прививку от COVID-19 сделали уже 17 тысяч детей и подростков. Министр отметил, что процедура является добровольной и проводится с согласия родителей, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце в Татарстан поступила вакцина от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник M». Первая партия содержала 2 880 доз. Препарат поступил и в другие регионы страны. Как позднее заявили в Минздраве РФ, вакцинацию подростки переносят хорошо.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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