В казанском электротранспорте утром выявили 14 пассажиров без QR-кодов

В утренний час пик в электротранспорте Казани выявили 14 пассажиров без QR-кодов. Восемь из них хотели проехать без кодов в трамваях и троллейбусах, шесть — в метрополитене, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



В городе продолжают проверять соблюдение в транспорте масочного режима. Утром выявили 68 пассажиров без масок, 49 из них надели средства защиты после замечания. Остальные 19 нарушителей покинули транспорт.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что в Татарстане не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения, несмотря на рост заболеваемости.

Маргарита Головатенко