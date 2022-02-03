В Татарстане прививку от коронавируса сделали 502 подростка

Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже более 500 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— На сегодняшний день по информации, которую Минздрав РТ обновлял к утру, у нас в регистр вакцинированных внесено 502 ребенка, — рассказала представитель казанского Кремля.



Напомним, вакцина от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник M» поступила в Татарстан в январе. Первая партия содержала 2 880 доз.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране прививку от COVID-19 сделали уже 17 тысяч детей и подростков. Министр отметил, что процедура является добровольной и проводится с согласия родителей. Как заявили в ведомстве, вакцинацию подростки переносят хорошо.

