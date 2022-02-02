Чернышенко: в России за неделю число обращений в службу 122 возросло на 35%

Фото: Максим Платонов

В России за последнюю неделю количество обращений в единую службу 122 возросло на 35%. Одной из причин стал рост числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что, несмотря на рост нагрузки, большая часть регионов страны справляется с работой. В среднем ответа оператора приходится ждать около одной минуты. Однако в некоторых субъектах этот показатель не соответствует норме. По словам Чернышенко, на это повлияло несвоевременное увеличение количества операторов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В рамках сбора обратной связи от местных жителей по качеству работы службы специалисты произвели свыше 2,5 тысячи звонков и отправили порядка 22,5 тысячи СМС-сообщений. Сейчас анкеты обрабатываются, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Вчера сообщалось, что в Татарстане усиливают работу службы 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Так, количество операторов в смену увеличили до 146 человек. Кроме того, подготовлен резерв специалистов.

Диана Жиленкова