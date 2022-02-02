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Сборная России по хоккею запросила отдельный самолет для отправки на Олимпиаду

15:05, 02.02.2022
Сборная России по хоккею запросила отдельный самолет для отправки на Олимпиаду
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею запросила предоставить им отдельный самолет для отправки на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Хоккеисты должны были вылететь в Китай на борту с другими спортсменами, но для сокращения риска заболевания коронавирусом руководство команды запросило отдельный самолет.

фото: fhr.ru

23 января Федерация хоккея России опубликовала окончательный список хоккеистов, которые отправятся на Олимпийские игры. В состав вошли два игрока казанского «Ак Барса» — вратарь Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков, а также Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева». При этом в команду вызваны семь хоккеистов московского ЦСКА.

Максим Кокунин
СпортХоккей

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