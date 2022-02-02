Минздрав: 92% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно

Сейчас многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

92% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Ситуация с инфекцией не перегружает стационарное звено, но нагрузка на амбулаторное звено огромна.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом количество тяжелых пациентов с коронавирусом снизилось на 9%. Уменьшилась на 2,5% доля пациентов, находящихся на ИВЛ, передает «РИА Новости» слова Мурашко.

Многие пациенты переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме. Глава Минздрава России отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 недостаточны и призвал россиян привиться.

За минувшие сутки в России выявили 141 883 случая заболевания COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 12 128 796 человек.



Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что «омикрон» зарегистрировали практически во всех регионах страны. Власти выделят порядка 400 млн рублей на проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Это необходимо в условиях роста заболеваемости и нагрузки на сферу здравоохранения.



Татьяна Леухина