Путин: в условиях пандемии коронавируса важны солидарность и взаимовыручка

Ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему непростая, однако жизнь продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сквозь испытания пандемии проходят и РФ, и весь мир. В этих условиях важны общая солидарность и взаимовыручка, а также позитивные события, которые послужат точкой опоры, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заболевания COVID-19 — это очередной антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 128 796 россиян, выздоровели 10 337 008 человек.

Из-за коронавируса диспансеризация приостановлена в 11 из 14 регионов ПФО. Пройти ее можно лишь в Татарстане, Пензенской и Саратовской областях.



Диана Жиленкова