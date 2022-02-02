В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану поделились рекомендациями для профилактики коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану дали рекомендации для профилактики COVID-19. Например, в ведомстве советуют по возвращении домой обрабатывать руки или перчатки спиртсодержащим антисептиком. Уличную обувь нужно менять на домашнюю.

Также рекомендуется обрабатывать дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей, а также наружную поверхность самого флакона со средством.

Кроме того, следует организовывать влажную уборку помещения один раз в день, а проветривать его нужно как можно чаще. Повторная обработка ручек, выключателей и других предметов необходима после визита гостей.

За последние сутки в Татарстане выявили 848 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфекцию подхватили 50 490 жителей республики, выздоровели 39 465 человек.



Диана Жиленкова