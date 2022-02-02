В Зеленодольске от COVID-19 привились 20 подростков — видео

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В Татарстане продолжается вакцинация подростков от коронавируса. Так, в ЦРБ Зеленодольска завезли 40 доз вакцины «Спутник M». Первым компонентом привились уже 20 школьников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Бавлинском районе первую прививку от COVID-19 сделали 15 подростков. На прошлой неделе сюда поступило 50 доз «Спутника M». А в детскую поликлинику Менделеевска поступило 20 доз препарата.

Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране прививку от COVID-19 сделали уже 17 тысяч детей и подростков. Министр отметил, что процедура является добровольной и проводится с согласия родителей. Как заявили в ведомстве, вакцинацию подростки переносят хорошо.

Вакцина для подростков 12—17 лет «Спутник M» поступила в Татарстан в январе. Первая партия содержала 2 880 доз.



Диана Жиленкова