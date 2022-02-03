Швейцария частично отменила антиковидные ограничения

Фото: Ринат Назметдинов

С сегодняшнего дня Швейцария снимает часть антиковидных ограничений. По мнению правительства, коронавирус превращается в эндемичное заболевание. Об этом говорится в решении Федерального совета.

Речь идет об отмене обязательного карантина для тех, кто контактировал с зараженными. Также больше не требуется удаленный режим работы. Однако по-прежнему заболевшие COVID-19 должны соблюдать самоизоляцию, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться уже в текущем году. Это может произойти при условии ответственного поведения людей.

Диана Жиленкова