Швейцария частично отменила антиковидные ограничения
С сегодняшнего дня Швейцария снимает часть антиковидных ограничений. По мнению правительства, коронавирус превращается в эндемичное заболевание. Об этом говорится в решении Федерального совета.
Речь идет об отмене обязательного карантина для тех, кто контактировал с зараженными. Также больше не требуется удаленный режим работы. Однако по-прежнему заболевшие COVID-19 должны соблюдать самоизоляцию, передает «РИА Новости».
Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться уже в текущем году. Это может произойти при условии ответственного поведения людей.
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