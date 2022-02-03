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Глава Горздрава Челнов прокомментировал коллапс в поликлиниках

08:18, 03.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Горздрава Челнов прокомментировал коллапс в поликлиниках
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Глава горздрава Набережных Челнов Александр Николаев после жалоб на длинные очереди в поликлиниках города посетил некоторые медучреждения.

— Очередь разгружается всеми возможными способами. Все поликлиники работают до последнего пациента, — прокомментировал Николаев и отметил, что сами медработники тоже болеют, поэтому врачи на местах работают с кратно повышенной нагрузкой.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ горздрав привлек ординаторов медицинского университета и академии, а еще студентов медколледжа. В поликлиниках города открыли дополнительные кабинеты для приема пацинетов в неотложной форме.

Напомним, челнинская поликлиника №7 зафиксировала рекорд обращений за весь период пандемии. За сутки в «красной зоне» и на дому приняли 490 пациентов. В прежние пики пандемии число обращений не превышало 250—280 человек в день. Сейчас люди ждут в очередях по 3—4 часа.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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